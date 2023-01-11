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34 минуты назад

Посол РФ Антонов: США участвуют в СВО, обучая украинцев использовать ЗРК Patriot

Ura.Ruиещё 7

Тот факт, что Пентагон принял решение обучить ВСУ использованию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, подтверждает участие Вашингтона в конфликте на Украине. Такое заявление сделал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Посол РФ нашел подтверждение участия США в украинском конфликте
Фото: ТАССТАСС

«Решение военного ведомства США организовать курс обучения [по использованию ЗРК Patriot] на базе Fort Sill в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева», — сказал Анатолий Антонов.

Его заявление опубликовано в telegram-канале российского посольства. Посол РФ подчеркнул, что российской стороне удается донести до Вашингтона информацию об опасности таких действий.

Ранее сообщалось о визите президента Украины Владимира Зеленского в США, в ходе которого обсуждалась дальнейшая помощь Киеву со стороны Штатов, пишет «Царьград». Позже Вашингтон пообещал украинской стороне ЗРК Patriot, передает телеканал 360. После в США сообщили о том, что Пентагон будет обучать украинских военных эксплуатации ракетно-зенитных комплексов, сообщает MK.RU.

Названо ставшее головное болью США российское оружие

В мире,Владимир Зеленский,Анатолий Антонов,Пентагон,Телеканал "360° Подмосковье",
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