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13 минут назад

США обвинили в провоцировании переворотов в Латинской Америке

Lenta.ru

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил власти США в том, что они провоцируют госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине. Его слова передает РИА Новости.

США обвинили в причастности к переворотам в Латинской Америке
Фото: ТАССТАСС

По мнению экс-президента, причиной подобных мер служит потеря Соединенными Штатами своего влияния в Латинской Америке.

«Политика США терпит неудачу, когда империя находится в упадке, она обращается к насилию, когда империя теряет гегемонию, она обращается к оружию и пулям», — заявил Моралес.

В качестве примера он привел судебное разбирательство в отношении вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, а также переворот со стороны конгресса в Перу. Кроме того, Моралес также напомнил о попытке переворота в Бразилии «в стиле Дональда Трампа».

8 декабря был задержан президент Перу Педро Кастильо. Днем ранее конгресс Перу объявил импичмент Кастильо. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности».

В мире,Педро Кастильо,Кристина Киршнер,Дональд Трамп,
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