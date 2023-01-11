Макрон отреагировал на критику Зидана со стороны Федерации футбола Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на критику тренера Зинедина Зидана со стороны президента Федерации футбола страны (FFF) Ноэля Ле Грэ. Об этом сообщает L’Equipe.

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«Президент республики, как и все французы, очень разочарован и обижен из-за того, что были сделаны такие заявления в адрес легенды французского и мирового спорта», — заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Она добавила, что президенту понравилась поддержка Зидана со стороны нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.