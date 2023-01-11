Умер последний король Греции

Его доставили в больницу "Игия" в критическом состоянии. В медучреждении с ним находились члены его семьи — супруга Анна-Мария Датская, дети и сестра. Бывший король несколько лет страдал от серьезных проблем со здоровьем.

Он уже перенес один инсульт в прошлом году, в 2021 года у него были диагностированы пневмония и отек легких. Поле этого у него обнаружили COVID-19. В результате Константин II был прикован к инвалидной коляске.