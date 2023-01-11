Байден удивился найденным в его офисе секретным документам

Президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение в его офисе в аналитическом центре в Вашингтоне секретных документов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Он рассказал, что был «удивлен» найденными правительственными записями. Также он заявил, что не знает содержимое этих бумаг.

О нахождении секретных бумаг стало известно 10 января. Сообщалось, что в начале ноября 2022 года доверенные лица Байдена обнаружили около десяти документов, хранившихся вместе с бумагами без грифа секретности.