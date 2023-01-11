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34 минуты назад

Суд Казахстана лишил Нурсултана Назарбаева титула лидера нации

Газета.Ruиещё 3

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан», который провозгласил Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы), цитирует РБК постановление суда.

Назарбаева лишили титула елбасы
Фото: Елбасыны Баспасз ызмет/YouTubeЕлбасыны Баспасз ызмет/YouTube

В документе отмечается, что «в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он объявляется утратившим силу.

Соответствующий закон был принят еще в 2000 году и несколько раз дорабатывался.

Ранее спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов рассказал о планах отменить закон о первом президенте республики, наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий.

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Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет, он оставил пост в марте 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев.

В мире,Ерлан Кошанов,Нурсултан Назарбаев,
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