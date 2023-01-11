Назарбаева лишили титула елбасы

Конституционный суд Казахстана постановил признать утратившим силу закон «О первом президенте Республики Казахстан», который провозгласил Нурсултана Назарбаева лидером нации (елбасы), цитирует РБК постановление суда.

Фото: Елбасыны Баспасз ызмет/YouTube Елбасыны Баспасз ызмет/YouTube

В документе отмечается, что «в настоящее время в Конституции отсутствуют правовые основания для сохранения конституционного закона «О Первом Президенте Республики Казахстан — Елбасы» в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он объявляется утратившим силу.

Соответствующий закон был принят еще в 2000 году и несколько раз дорабатывался.

Ранее спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Ерлан Кошанов рассказал о планах отменить закон о первом президенте республики, наделяющий экс-главу государства Нурсултана Назарбаева рядом привилегий и полномочий.