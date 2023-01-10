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18 минут назад

Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

Елена Прошина

Оппозиционного политика Виктора Медведчука лишили гражданства Украины. Соответствующее решение принял президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
Фото: ТАССТАСС

По его словам, оно было принято на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и государственной миграционной службой.

Помимо Медведчука Зеленский лишил гражданства страны еще трех депутатов Верховной радыАндрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли на ее территорию, то и наши действия будут соответствующими», — сказал Зеленский.

Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»

Также он заявил, что «это не последние такие решения».

В мире,Тарас Козак,Андрей Деркач,Владимир Зеленский,Ренат Кузьмин,Виктор Медведчук,Верховная Рада,СБУ,
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