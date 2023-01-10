Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

Оппозиционного политика Виктора Медведчука лишили гражданства Украины. Соответствующее решение принял президент страны Владимир Зеленский.
По его словам, оно было принято на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и государственной миграционной службой.
Помимо Медведчука Зеленский лишил гражданства страны еще трех депутатов Верховной рады — Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
«Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а убийцам, которые пришли на ее территорию, то и наши действия будут соответствующими», — сказал Зеленский.
Также он заявил, что «это не последние такие решения».