Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.