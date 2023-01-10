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33 минуты назад

Зеленский лишил Медведчука и еще трех депутатов гражданства Украины

ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.

Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
Фото: ТАССТАСС

"На основании материалов, которые были подготовлены Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и в соответствии с конституцией нашей страны я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

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