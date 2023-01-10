В Киеве заявили о невозможности договориться с Грузией

"Безусловно, с ними [властями Грузии] невозможно о чем-либо договориться, потому что они находятся в другой реальности. Даже сегодня <...> они не понимают, на чьей стороне необходимо быть. При том что они постоянно говорят, что хотят евроинтегрироваться. Удивительная ситуация: то есть вы занимаете позицию пророссийскую, <...> и при этом вы хотите получить доступ до европейского рынка, европейских денег и так далее", - сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованному во вторник на канале на портале YouTube.