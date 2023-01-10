В Киеве заявили о невозможности договориться с Грузией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву "невозможно о чем-либо договориться" с нынешними властями Грузии.
"Безусловно, с ними [властями Грузии] невозможно о чем-либо договориться, потому что они находятся в другой реальности. Даже сегодня <...> они не понимают, на чьей стороне необходимо быть. При том что они постоянно говорят, что хотят евроинтегрироваться. Удивительная ситуация: то есть вы занимаете позицию пророссийскую, <...> и при этом вы хотите получить доступ до европейского рынка, европейских денег и так далее", - сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованному во вторник на канале на портале YouTube.
Подоляк утверждает, что власти Украины не договорятся ни о чем с грузинским правительством, но в то же время "с симпатией" относятся к народу Грузии.
Напряжение в отношениях Киева и Тбилиси возникло после того, как 25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций и за их препятствование отправке добровольцев на Украину. После этого украинские власти не раз обвиняли Грузию в содействии России с целью обхода введенных против нее ограничительных мер.