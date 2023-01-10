В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 69.61EUR 74.54
Войти в почту
55 минут назад

В Киеве заявили, что с властями Грузии "невозможно о чем-либо договориться"

ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву "невозможно о чем-либо договориться" с нынешними властями Грузии.

В Киеве заявили о невозможности договориться с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Безусловно, с ними [властями Грузии] невозможно о чем-либо договориться, потому что они находятся в другой реальности. Даже сегодня <...> они не понимают, на чьей стороне необходимо быть. При том что они постоянно говорят, что хотят евроинтегрироваться. Удивительная ситуация: то есть вы занимаете позицию пророссийскую, <...> и при этом вы хотите получить доступ до европейского рынка, европейских денег и так далее", - сказал он в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованному во вторник на канале на портале YouTube.

Подоляк утверждает, что власти Украины не договорятся ни о чем с грузинским правительством, но в то же время "с симпатией" относятся к народу Грузии.

Напряжение в отношениях Киева и Тбилиси возникло после того, как 25 февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против РФ, объясняя это национальными интересами. В начале марта того же года президент Украины Владимир Зеленский заявил об отзыве украинского посла из Тбилиси "за неморальную позицию" грузинских властей в вопросе санкций и за их препятствование отправке добровольцев на Украину. После этого украинские власти не раз обвиняли Грузию в содействии России с целью обхода введенных против нее ограничительных мер.

В мире,Михаил Подоляк,Ираклий Гарибашвили,Василий Голованов,Владимир Зеленский,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители