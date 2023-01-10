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7 минут назад

Алиев: Азербайджан не планирует начинать третью войну с Арменией

Елена Прошина

У Баку нет планов вступать в новую войну с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев ответил на вопрос о третьей войне с Арменией
Фото: Пресс-служба президента АзербайджанаПресс-служба президента Азербайджана

«У нас нет планов начинать третью войну с Арменией. Обвиняющие нас в этом либо просто стали жертвами армянской пропаганды или вновь хотят вести против нас фейковую и клеветническую кампанию», — сказал он.

При этом Алиев отметил, что Ереван срывает мирный процесс по неизвестным ему причинам.

«Где мирная повестка? Что мы увидели за два года после войны из того, что Армения должна была сделать? Она ничего не сделала. Если убрать риторику жалобной интонации практически на каждой встрече, то получается мелкий кляузный донос», — пояснил он.

Алиев призвал Ереван взять на себя ответственность и выйти на подписание мирного договора вместо затягивания процесса. По его словам, Баку ждет от Армении признания территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Также Алиев назвал недопустимым игнорирование встречи глав МИД в Москве, отметив, что 2023 год «будет последним шансом для Армении».

В мире,Ильхам Алиев,
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