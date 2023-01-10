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45 минут назад

Глава МИД Германии Бербок неожиданно приехала в Харьков

Lenta.ru

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков 10 января, сообщает Reuters. Визит оказался неожиданным, так как ранее он не анонсировался.

Бербок неожиданно приехала в Харьков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава МИД ФРГ пообещала увеличить поставки оружия Украине, а также высказать конкретные предложения по содействию вступления страны в Евросоюз. Бербок выразила «поддержку Германии и солидарность с украинцами» перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В конце декабря Бербок высказала мнение, что Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе.

Бербок призвала задуматься над дальнейшими поставками оружия Украине

Кроме того, она посчитала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией, отметив, что Германия продолжит ужесточать антироссийские санкции, пока конфликт на Украине продолжается.

В мире,Анналена Бербок,Дмитрий Кулеба,ЕС,
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