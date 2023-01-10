Бербок неожиданно приехала в Харьков

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Харьков 10 января, сообщает Reuters. Визит оказался неожиданным, так как ранее он не анонсировался.

Глава МИД ФРГ пообещала увеличить поставки оружия Украине, а также высказать конкретные предложения по содействию вступления страны в Евросоюз. Бербок выразила «поддержку Германии и солидарность с украинцами» перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В конце декабря Бербок высказала мнение, что Украину ждет долгий и отчасти нелегкий путь в Евросоюз, однако объединение поддержит Киев в этом процессе.