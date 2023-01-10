Глава МИД Латвии назвал разгром России интересом страны

«Россия не скрывает, что рассматривает этот конфликт не только как конфликт с Украиной, но и как конфликт с Западом в целом», — написал Ринкевич в вводной части доклада. В этих обстоятельствах обеспечение независимости и безопасности страны остаются главными целями Риги во внешней политике. «Разгром России — в интересах Латвии», — подытоживает глава МИД республики.