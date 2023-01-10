Польша обратилась к США за помощью по вопросу репараций

Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД республики Аркадиуш Мулярчик.

Замминистра объяснил, что в Польше считают США государством, которое «отвечает за глобальный порядок». По их мнению, Соединенные штаты является ключевой страной в мире с точки соблюдения международного порядка, верховенства закона и международной справедливости.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Варшаве потребовали от Германии 6,2 трл злотых (порядка 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный стране за время Второй мировой войны. В начале октября Польша отравила в Берлин соответствующую ноту по дипломатическим линиям МИД.

При этом в правительстве ФРГ заявляли, что не собираются платить Варшаве, поскольку считают, что выплатили уже достаточно крупные репарации. Кроме того, немецкие власти не видят оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.