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21 минуту назад

Польша обратилась к США за помощью по вопросу репараций

Никита Бородкин

Польша обратилась к конгрессу США с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, причиненный стране во время Второй мировой войны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД республики Аркадиуш Мулярчик.

Польша обратилась к США за помощью по вопросу репараций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Замминистра объяснил, что в Польше считают США государством, которое «отвечает за глобальный порядок». По их мнению, Соединенные штаты является ключевой страной в мире с точки соблюдения международного порядка, верховенства закона и международной справедливости.

Напомним, что в сентябре 2022 года в Варшаве потребовали от Германии 6,2 трл злотых (порядка 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб, причиненный стране за время Второй мировой войны. В начале октября Польша отравила в Берлин соответствующую ноту по дипломатическим линиям МИД.

При этом в правительстве ФРГ заявляли, что не собираются платить Варшаве, поскольку считают, что выплатили уже достаточно крупные репарации. Кроме того, немецкие власти не видят оснований ставить под сомнение отказ Польши от компенсаций в 1953 году.

ФРГ официально отказалась выплачивать Польше репарации

Отметим, что с просьбой помочь в получении репараций Польша уже обращалась к ЮНЕСКО и Совету Европы, а также к 50 странам, в том числе Евросоюза и НАТО.

В мире,ЮНЕСКО,НАТО,Совет Европы,ЕС,
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