Обзор иноСМИ: «унизительный провал» Британии и давление на ФРГ из-за танков Leopard

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Германию торопят с передачей Украине танков Leopard

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США и Германия направят на Украину боевые машины пехоты, объявили обе страны на прошлой неделе. Эти решения могут открыть путь к тому, чтобы Украина получила «то, чего она действительно хочет», - западные танки, пишет POLITICO Pro. Кроме того, Польша и Франция уже подталкивают Германию к передаче Украине танков Leopard.

Белый дом планирует отправить Украине Bradley - гусеничную боевую бронированную машину с автоматической пушкой и пулеметом. Германия намерена предоставить Киеву боевую машину пехоты Marder. Чуть раньше Франция заявила, что поставит на Украину свои боевые бронированные машины AMX-10 RC - высокомобильную колесную систему, построенную на базе мощной 105-миллиметровой пушки GIAT.

«Британия больше не великая держава»

Колумнист The Times Макс Гастингс заявил, что Великобритания больше не может претендовать на статус великой державы из-за ослабевших вооруженных сил, страдающих от нехватки солдат и вооружений. В прошлом месяце казначейство страны согласовало увеличение расходов на оборону с 46 миллиардов фунтов стерлингов до 50 миллиардов, но этого недостаточно, считает автор.

Помимо «напряженки» с государственным финансированием, последние попытки Лондона использовать военную мощь за границей, в Ираке и Афганистане, завершились «унизительным провалом». Из-за проблем с собственным производством вооружений Британия обратилась к немецкой компании Rheinmetall для закупок танков нового поколения Challenger 3, а противотанковые ракетные комплексы NLAW стране поставляют французы.

С эсминцем ВМС Японии случилось ЧП

Эсминец Морских сил самообороны Японии 10 января был вынужден стать на якорь у острова Хонсю, сообщает The Central News Agency со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии. Судно внезапно «испытало сильную вибрацию» и потеряло ход во время плавания во Внутреннем Японском море.

По предварительной версии, эсминец напоролся гребным винтом на подводный риф. В настоящее время он не может перемещаться самостоятельно, поблизости произошел небольшой разлив топлива. В береговой охране заявили, что место происшествия - морской район с быстрым течением и множеством отмелей.

«2023 - большой год для держав-середнячков»

Редактор The Times Роджер Бойс считает, что 2023-й станет большим годом для «держав-середнячков», которые смогут забрать часть влияния великих держав. Бойс отметил, что конфликты плодят конфликты, «и это верная ставка на 2023 год»: крови будет больше не только в украинском кризисе, не только обострится стратегическое соперничество между США и Китаем, но также начнется возрождение малых и не очень малых конфликтов в других местах, «и их нельзя игнорировать».

По мнению Бойса, «прагматичные державы-середнячки» - Турция, Индия и Азербайджан, Катар и Саудовская Аравия, располагающие энергоресурсами и богатыми банками, смогут выступать посредниками в отношениях между великими державами и инвестировать, заполняя вакуум, который образовался в результате конфликтов.

В «ПСЖ» задумались о покупке «Ливерпуля» или «Манчестера»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая французским футбольным клубом «ПСЖ», рассматривает покупку одного из клубов Английской премьер-лиги - «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает Bloomberg.