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14 минут назад

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Никита Бородкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не собирается проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 10 января, пишет РИА Новости.

Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями сухопутных войск Вооруженных сил РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении.

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«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал Пашинян.

Напомним, что в декабре делегация Армении выступила с критикой на заседании парламентской ассамблеи ОДКБ. По словам спикера армянского парламента Алена Симоняна, Ереван выражает беспокойство недостаточно активной политикой этой структуры в отношении помощи стране в конфликте с Азербайджаном. Симонян отмечал, что в результате мнение об ОДКБ в армянском обществе изменилось, хотя и заверил тогда, что выход из организации руководством страны не обсуждался.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,Минобороны России,
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