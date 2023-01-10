Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван в сложившейся ситуации не собирается проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник, 10 января, пишет РИА Новости.

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Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями сухопутных войск Вооруженных сил РФ и подразделений национальных армий иностранных государств. За пределами Российской Федерации планировалось провести совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» на территории Армении.

«Я думаю, что здесь есть непонимание, так как министерство обороны Армении уже письменно проинформировало Объединенный штаб ОДКБ, что проведение в Армении учений в сложившейся ситуации считаем нецелесообразным. Эти учения в Армении, по крайней мере в этом году, не состоятся», — сказал Пашинян.