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48 минут назад

Белорусов начнут лишать гражданства за экстремизм через полгода

Мария Иванова

Через шесть месяцев в Белоруссии вступит в силу закон, который позволяет лишать гражданства людей, осужденных за экстремизм. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале.

Белорусов начнут лишать гражданства за экстремизм через полгода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон был принят белорусскими депутатами в декабре 2022-го, глава страны Александр Лукашенко подписал его 5 января.

Лишать гражданства в рамках закона будут людей, которые уехали из Белоруссии и были осуждены за экстремизм. Депутат Палаты представителей страны Лилия Ананич объясняла, что закон коснется только тех белорусов, которые «фактически утратили правовую связь с государством» и в то же время нанесли вред национальной безопасности страны.

По новому закону, белорусов в возрасте от 18 лет смогут лишать гражданства, если местный или иностранный суд признает их виновными в экстремистской деятельности или причинении тяжкого вреда интересам страны.

Причинением тяжкого вреда по закону считаются «подготовка или ведение агрессивной войны», «пропаганда войны», теракты, в том числе атаки на представителей иностранного государства или международной организации, нападение на учреждения, пользующиеся международной защитной, геноцид, преступления против безопасности человечества, производство и распространение запрещенного оружия, разжигание розни, захват заложников, финансирование терроризма и другие преступления.

Ранее судимого за клевету или тяжкое преступление белоруса смогут лишить гражданства за клевету в адрес президента.

Кроме того, лишиться белорусского паспорта можно будет за сопротивление сотруднику милиции, сопряженное с насилием или такой угрозой, за насилие в отношении чиновника или судьи из-за расовой, национальной, религиозной розни, политической или идеологической вражды.

Гражданства также будут лишать белорусов, поступивших на военную службу в другой стране, в иностранные полицию, органы безопасности и другие госорганы.

В мире,Лилия Ананич,Александр Лукашенко,
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