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21 минуту назад

Экс-адвоката Трампа Джулиани вызвали в суд

Газета.Ru

Экс-адвоката бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне. Информацию об этом распространяет агентство Bloomberg.

Экс-адвоката Трампа Джулиани вызвали в суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд в Вашингтоне", — говорится в статье, которую цитирует Общественная служба новостей.

Журналисты уточняют, что бывшего соратника экс-лидера Соединенных Штатов пригласили в суд для дачи показаний. Кроме того, Джулиани будет обязан предоставить документы федеральному жюри. При этом о каких конкретно бумагах и какого рода показаниях идет речь не уточняется.

Также журналисты отмечают, что повестка из прокуратуры была направлена Джулиани еще в ноябре. Это произошло до того, как Джек Смит получил назначение на должность специального советника по контролю расследования дела бывшего американского президента и штурма Капитолия.

В мире,Джек Смит,Дональд Трамп,
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