Экс-адвоката Трампа Джулиани вызвали в суд

Экс-адвоката бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Руди Джулиани вызвали в суд в Вашингтоне. Информацию об этом распространяет агентство Bloomberg.

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"Руди Джулиани, близкий соратник Дональда Трампа, участвовавший в усилиях по срыву президентских выборов 2020 года, получил повестку в суд в Вашингтоне", — говорится в статье, которую цитирует Общественная служба новостей.

Журналисты уточняют, что бывшего соратника экс-лидера Соединенных Штатов пригласили в суд для дачи показаний. Кроме того, Джулиани будет обязан предоставить документы федеральному жюри. При этом о каких конкретно бумагах и какого рода показаниях идет речь не уточняется.