Зеленскому предсказали войну с олигархами внутри страны

Автор турецкой dikGAZETE Эрхан Алтыпармак считает, что в 2023 году Украину ждет крупный политический кризис, включающий войну президента Владимира Зеленского и олигархов, попытку установить в стране нечто вроде монархии и покушение на главу государства.

Фото: ТАСС ТАСС

Алтыпармак заявил, что избрание Зеленского президентом стало результатом «шутки», он «продолжил проливать кровь и слезы в своей стране, хотя обещал мир и стабильность».

Видео дня

Зеленский, «не способный принимать самостоятельных решений, пытался сохранить симпатии, завоеванные им в мире с помощью пиара, и заглядывал в рот правительствам западных стран, в том числе в вопросе переговоров с Россией». Однако Алтыпармак считает, что он так и не смог получить в этом никакого опыта в критически важном 2022 году.

Автор обратил внимание на заявление советника главы офиса Зеленского Алексея Арестовича, сделанное в интервью первый день 2023 года.

«Если мы в сценарии "Властелина колец", а все это понимают, должно быть возвращение короля, то есть Арагорна. А Украина готова к монархии? Я скажу, что единственный способ перебить все московское - это объявить монархию и сказать, что мы собираем земли Рюриковичей», - заявил Орестович

Алтыпармак отметил, что вместе с установлением чего-то вроде монархии Украина может попытаться получить земли, принадлежавшие династии Рюриковичей в IX веке.

Автор считает, что слова о возвращении монархии могут быть адресованы украинским олигархам.

Алтыпармак заявил, что на Украине уже начинается война между олигархами, которые зарабатывают миллиарды долларов на украинских шахтах, электростанциях, заводах и полях, и администрацией Зеленского .

По мнению автора, именно уехавшие из страны олигархи занимаются лоббизмом против Зеленского.

Алтыпармак предположил, что в 2023 году Украину ждет крупный политический кризис, когда Зеленский попытается приватизировать имущество олигархов.

«Зеленский, занимающий миллиарды долларов у западных стран, попытается найдет способ оплаты долгов в крупных шахтах и других объектах, принадлежащих олигархам», - считает автор.