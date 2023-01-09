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21 минуту назад

Алжир выступил против любых действий, способных подорвать стабильность в Бразилии

ТАСС

Алжир решительно осуждает нападение на государственные институты в Бразилии, выступает против любых действий, которые могут посеять хаос и подорвать стабильность в этой стране. Об этом говорится в обнародованном в понедельник коммюнике МИД североафриканской страны.

Алжир отреагировал на ситуацию в Бразилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принимая во внимание недавние события, произошедшие в Федеративной Республике Бразилия, Алжир выражает решительное осуждение нападения на государственные институты Бразилии и неприятие любых действий, способных посеять хаос и подорвать стабильность в этой дружественной стране", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Будучи убежденным в том, что бразильский народ способен мирно преодолеть это испытание, Алжир заявляет о своей поддержке законных институтов, а также демократического процесса, который привел к избранию Лулы да Силвы на высший пост в Бразилии и был положительно воспринят на международном уровне", - подчеркнули в МИД.

В минувшее воскресенье сторонники бывшего бразильского лидера Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания Национального конгресса (парламента), президентского дворца и Федерального верховного суда. Немногочисленная охрана пустующих в нерабочий день административных зданий не смогла дать отпор протестующим, не признающим результаты октябрьских президентских выборов. Согласно предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек.

В должность президента Бразилии 1 января вступил социалист Луис Инасиу Лула да Силва, победивший Болсонару во втором туре выборов. Разрыв между ними составил около 2 млн голосов. Консерватор не признал поражения, а его сторонники массово выходили на улицы и к гарнизонам вооруженных сил с требованием не допустить вступления в должность Лулы да Силвы. В конце декабря 2022 года Болсонару уехал в США.

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