В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
19 минут назад

В Латвии намерены приостановить действие закона «О репатриации»

News.ru

Латвия может приостановить действие закона «О репатриации». Уже 10 января МВД республики намерено инициировать такую приостановку из-за того, что все более часто запросы статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на данном основании поступают со стороны россиян, сообщает Baltnews в Telegram.

В Латвии намерены приостановить действие закона «О репатриации»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство «по праву репатриации», — подчеркнули в издании.

Закон начал действовать в 1995 году, и тогда «репатриационные потоки» распределялись равномерно между странами Востока и Запада. Однако в 2022 году ситуация изменилась, и теперь доля россиян выросла до 81% от числа тех, кому дали статус репатрианта или члена семьи репатрианта, добавили в Baltnews.

Ранее ультраправые депутаты, вошедшие в новый созыв кнессета Израиля, потребовали отменить репатриацию для евреев третьего поколения, которая разрешена израильским законом «О возвращении». Если их требование будет удовлетворено, внуки евреев не смогут получить гражданство Израиля. Между тем только из России по этому закону за последнее время уже въехали или планируют въехать десятки тысяч новых репатриантов.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители