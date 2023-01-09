В Латвии намерены приостановить действие закона «О репатриации»

Латвия может приостановить действие закона «О репатриации». Уже 10 января МВД республики намерено инициировать такую приостановку из-за того, что все более часто запросы статуса репатрианта и постоянного вида на жительство на данном основании поступают со стороны россиян, сообщает Baltnews в Telegram.

«Латышские россияне стали все чаще запрашивать статус репатрианта и постоянный вид на жительство «по праву репатриации», — подчеркнули в издании.

Закон начал действовать в 1995 году, и тогда «репатриационные потоки» распределялись равномерно между странами Востока и Запада. Однако в 2022 году ситуация изменилась, и теперь доля россиян выросла до 81% от числа тех, кому дали статус репатрианта или члена семьи репатрианта, добавили в Baltnews.