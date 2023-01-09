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3 минуты назад

В ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»

Илья Родин

Министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что американские чиновники оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник уточнил, что США были обеспокоены «поддержкой», которую вооруженные силы ЮАР оказали судну Lady R, принадлежащему находящейся под санкциями российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ».

СМИ: в ЮАР пытались отравить главу крупной энергокомпании

В частности, опасения Штатов вызвало то, что власти республики разрешили кораблю посетить военно-морскую базу с отключенным транспондером.

Собеседник газеты подчеркнул, что власти страны отказались сообщить, какие грузы перевозил корабль, а также предоставить данные о том, что на него погрузили в Саймонстауне.

Министр обороны ЮАР заявила в ответ на официальный запрос, что Вашингтон угрожает не только республике, но и остальной Африке по поводу всего, что «пахнет Россией».

Вместе с тем, она отметила, что «какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до [пандемии] COVID».

Модисе резюмировала, что Штаты оказывают ничем неоправданное давление на страны континента, которые поддерживают отношения с Россией.

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