В ЮАР заявили об угрозах США из-за всего, что «пахнет Россией»

Министр обороны ЮАР Танди Модисе заявила, что американские чиновники оказывают давление на страны Африки, которые поддерживают отношения с Москвой. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Источник уточнил, что США были обеспокоены «поддержкой», которую вооруженные силы ЮАР оказали судну Lady R, принадлежащему находящейся под санкциями российской судоходной компании «МГ-ФЛОТ».
В частности, опасения Штатов вызвало то, что власти республики разрешили кораблю посетить военно-морскую базу с отключенным транспондером.
Собеседник газеты подчеркнул, что власти страны отказались сообщить, какие грузы перевозил корабль, а также предоставить данные о том, что на него погрузили в Саймонстауне.
Министр обороны ЮАР заявила в ответ на официальный запрос, что Вашингтон угрожает не только республике, но и остальной Африке по поводу всего, что «пахнет Россией».
Вместе с тем, она отметила, что «какое бы содержимое ни доставлялось на это судно, оно было заказано задолго до [пандемии] COVID».
Модисе резюмировала, что Штаты оказывают ничем неоправданное давление на страны континента, которые поддерживают отношения с Россией.