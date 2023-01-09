Макрон раскрыл парадоксальность личности Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл парадоксальность личности лидера России Владимира Путина. По его словам, она заключается в несовпадении внешнего образа главы с РФ с его действиями. Слова Макрона приводит «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph.

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«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал президент Франции.

По мнению Макрона, Путин начал спецоперацию на Украине с целью расширения своей страны до границ Российской империи, павшей в 1917 году.