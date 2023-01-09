Макрон раскрыл парадоксальность личности Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл парадоксальность личности лидера России Владимира Путина. По его словам, она заключается в несовпадении внешнего образа главы с РФ с его действиями. Слова Макрона приводит «РИА Новости» со ссылкой на Telegraph.
«Когда вы с ним встречаетесь, он не неприятный человек. Понимаете, вот в чем парадокс», — сказал президент Франции.
По мнению Макрона, Путин начал спецоперацию на Украине с целью расширения своей страны до границ Российской империи, павшей в 1917 году.
В Telegraph напомнили, что президент Франции в начале СВО призывал поддерживать диалог с Путиным, при этом продолжая критиковать Москву из-за боевых действий. Более того, политик обещал украинца помочь победить. Сделать это во Франции по всей видимости намерены поставками Киеву танков AMX-10 RC.