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9 января

В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

Газета.Ru

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику. Об этом управление написало в Twitter.

В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сообщении ведомства говорится об обеспокоенности новостями о предстоящей казни арестованных во время протестов в Иране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.

«Иранские власти должны немедленно прекратить все казни», — говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter.

В Иране с середины сентября идут массовые беспорядки и протесты, связанные с гибелью Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов, спустя некоторое время она скончалась и жители страны обвинили в этом власти. В соцсетях стали массово публиковаться видеозаписи от девушек Ирана, которые состригают себе волосы и поджигают хиджаб.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения.

Первая казнь состоялась 8 декабря, вторая — 12 декабря. В 2023 году, 7 января, казнили еще двоих, «основных участников преступления», ими были Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни.

Кроме этого местные СМИ писали, что двум подросткам 17 и 15 лет грозит смертная казнь.

Из-за казней Министерства иностранных дел многих стран вызывали послов Ирана. МИД Италии вызвал дипломата с требованием прекратить смертные приговоры. МИД Нидерландов вызывал посла из-за казней участников протестов. 9 января посла Ирана вызвали в МИД Норвегии.

В мире,Массовые беспорядки,Управление ООН по правам человека,
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