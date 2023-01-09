В ООН призвали руководство Ирана отказаться от смертной казни

Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) при Организации Объединенных Наций (ООН) призвало власти Ирана отказаться от казни участников протестов и отменить соответствующую практику. Об этом управление написало в Twitter.

В сообщении ведомства говорится об обеспокоенности новостями о предстоящей казни арестованных во время протестов в Иране Мохаммада Гобадлу и Мохаммада Боругани.

«Иранские власти должны немедленно прекратить все казни», — говорится в сообщении УВКПЧ ООН в Twitter.

В Иране с середины сентября идут массовые беспорядки и протесты, связанные с гибелью Махсы Амини. Девушку задержала полиция нравов, спустя некоторое время она скончалась и жители страны обвинили в этом власти. В соцсетях стали массово публиковаться видеозаписи от девушек Ирана, которые состригают себе волосы и поджигают хиджаб.

Суд Ирана приговорил к смерти пятерых участников протестов из-за гибели сотрудника полиции нравов. Еще 11 человек получили длительные сроки заключения.

Первая казнь состоялась 8 декабря, вторая — 12 декабря. В 2023 году, 7 января, казнили еще двоих, «основных участников преступления», ими были Мохаммад Мехди Кареми и Сейед Мохаммад Хоссейни.

Кроме этого местные СМИ писали, что двум подросткам 17 и 15 лет грозит смертная казнь.