Европейский союз (ЕС) и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Presse.

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Декларация о сотрудничестве будет подписана 10 января в Брюсселе генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом вместе с председателем комиссии ЕС Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны обязуются вывести партнерство «на более высокий уровень» и мобилизовать «все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей».

Основное внимание в документе уделено «растущей геостратегической конкуренции» с Россией и Китаем и защите важнейших инфраструктур». Обе стороны хотят более тесно координировать свои действия в космической сфере, в борьбе с изменением климата, «манипулированием информацией и вмешательством из-за рубежа».