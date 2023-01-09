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1 час назад

В ЕС раскрыли подробности о десятом пакете санкций против России

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) намерен согласовать десятый пакет санкций против России со странами «Большой семерки» (G7). Такие подробности раскрыл постпред Швеции при Евросоюзе Ларс Даниэльссон на встрече с журналистами в Брюсселе, передает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

В Евросоюзе раскрыли подробности о десятом пакете санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны убедиться, что десятый пакет санкций повлияет на Россию больше, чем на некоторые страны, входящие в ЕС», — указал дипломат, отметив, что принимать штрафные меры в отношении России с каждым новым пакетом становится все сложнее.

Страна ЕС призвала пересмотреть санкции против России

Даниэльссон обратил внимание, что о сроках принятия новых антироссийских ограничений говорить пока рано. Он также рассказал, что председательствующая в ЕС Швеция пообещала продлить действие потолка цен на российскую нефть.

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