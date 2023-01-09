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31 минуту назад

Пока вы не уснули: ответ Кремля на вопрос о новой волне мобилизации и поручение Бастрыкина в отношении Смольянинова

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать значения слухам о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — заявил представитель Кремля.

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Страна ЕС ввела новые запреты на российские товары

В Эстонии с понедельника, 9 января, вступили в силу дополнительные запреты на ввоз российских товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Налогово-таможенный департамент страны.

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Генсек ОБСЕ высказалась об исключении России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид оценила целесообразность исключения России из состава организации. В беседе с немецкой газетой Welt она заявила, что не поддерживает данную инициативу. С таким предложением выступил ранее Киев.Читать новость полностью

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нам пресс-службу СК РФ.

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Описаны сценарии развития российской экономики

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали несколько сценариев развития российской экономики, передают «Ведомости». Всего их четыре. Первый вариант является наиболее благоприятным. Ему дали название «активизм». Сценарий возможен в случае сохранения темпов роста мировой экономики на уровне 3% и высокой стоимости энергоносителей. Этот вариант подразумевает рост ВВП России в текущем году. При этом, как отмечается, он продемонстрирует сокращение примерно на 2% по итогам года.

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Россиян предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратился к жителям ряда городов страны с предупреждением из-за ожидаемой погоды. В беседе с ТАСС он заявил, что в Ярославскую и Костромскую области 9 и 10 января придут морозы до минус 35–40 градусов.

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Курс доллара к рублю упал ниже психологической отметки

Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепляет свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Снижается и европейская валюта. Она упала ниже 75 рублей. По состоянию на 12:42 мск курс доллара снижался на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.

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Volkswagen отключил дилеров РФ от сервисных программ

Компания Volkswagen ограничила на территории России доступ станциям техобслуживания и официальным дилерам к сервисным программам. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

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Раскрыта причина уголовного дела в отношении Бориса Зимина*

Уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Зимина, внесенного в реестр иноагентов, было заведено из-за сделки по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга. Об этом заявил источник РБК, изучивший материалы дела.

В Дагестане оценили решение Хабиба уйти из ММА

Решение бойца Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА не спонтанно, считает заместитель министра спорта Дагестана, экс-футболист «Анжи» Будун Будунов. Об этом пишет «Матч ТВ».

«Хабиб — очень умный и глубокий человек. Наверняка его решение не было спонтанным. Наверное, он знает, что делает. Любое его решение будем поддерживать. Думаю, все что он захочет делать дальше, будет во благо нашей страны. Все же он наша гордость, человек непростой. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и остальными делами. Но пока я не поговорю с ним, обсуждать его уход из индустрии в MMA как то неправильно», — сказал Будунов.

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В мире,Хельга Шмид,Будун Будунов,Борис Зимин,Хабиб Нурмагомедов,Александр Пахомов,Роман Вильфанд,Александр Бастрыкин,Дмитрий Песков,Артур Смольянинов,Следственный комитет,Московская биржа,ЕС,ОБСЕ,
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