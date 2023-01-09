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Песков ответил на вопрос о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не придавать значения слухам о якобы возможной новой волне мобилизации в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все на этот счет было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», — заявил представитель Кремля.

Страна ЕС ввела новые запреты на российские товары

В Эстонии с понедельника, 9 января, вступили в силу дополнительные запреты на ввоз российских товаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Налогово-таможенный департамент страны.

Генсек ОБСЕ высказалась об исключении России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид оценила целесообразность исключения России из состава организации. В беседе с немецкой газетой Welt она заявила, что не поддерживает данную инициативу. С таким предложением выступил ранее Киев.Читать новость полностью

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нам пресс-службу СК РФ.

Описаны сценарии развития российской экономики

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали несколько сценариев развития российской экономики, передают «Ведомости». Всего их четыре. Первый вариант является наиболее благоприятным. Ему дали название «активизм». Сценарий возможен в случае сохранения темпов роста мировой экономики на уровне 3% и высокой стоимости энергоносителей. Этот вариант подразумевает рост ВВП России в текущем году. При этом, как отмечается, он продемонстрирует сокращение примерно на 2% по итогам года.

Россиян предупредили об опасной погоде

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратился к жителям ряда городов страны с предупреждением из-за ожидаемой погоды. В беседе с ТАСС он заявил, что в Ярославскую и Костромскую области 9 и 10 января придут морозы до минус 35–40 градусов.

Курс доллара к рублю упал ниже психологической отметки

Российская валюта в понедельник, 9 января, укрепляет свои позиции. Курс доллара в моменте упал ниже 70 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Снижается и европейская валюта. Она упала ниже 75 рублей. По состоянию на 12:42 мск курс доллара снижался на 2,35 рубля, до 69,77 рубля, евро — на 1,22 рубля, до 74,95 рубля.

Volkswagen отключил дилеров РФ от сервисных программ

Компания Volkswagen ограничила на территории России доступ станциям техобслуживания и официальным дилерам к сервисным программам. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Раскрыта причина уголовного дела в отношении Бориса Зимина*

Уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Зимина, внесенного в реестр иноагентов, было заведено из-за сделки по отчуждению простых акций BelkaCar LTD — головной компании одноименного каршеринга. Об этом заявил источник РБК, изучивший материалы дела.

В Дагестане оценили решение Хабиба уйти из ММА

Решение бойца Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА не спонтанно, считает заместитель министра спорта Дагестана, экс-футболист «Анжи» Будун Будунов. Об этом пишет «Матч ТВ».