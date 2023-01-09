Болсонару призвали выслать из США в Бразилию

Член палаты представителей США Хоакин Кастро (штат Техас) призвал экстрадировать бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару на родину. Об этом сообщает CNN.

Так конгрессмен отреагировал на действия сторонников Болсонару, вторгнувшихся в здания конгресса Бразилии, верховного суда и президентского дворца.

«Болсонару был авторитарным лидером, а я поддерживаю демократическое лидерство в Бразилии. Он использовал методичку Трампа, чтобы вдохновить внутренний терроризм», - сказал Кастро.

Он подчеркнул, что сейчас Болсонару находится в американском штате Флорида, «достаточно близко к Трампу».

«Его нужно экстрадировать в Бразилию. Были сообщения, что против него ведется расследование о коррупции, он бежал в США из Бразилии. Он опасный человек», - заключил конгрессмен.

8 января тысячи сторонников Болсонару ворвались в правительственные здания в центре Бразилиа. Они потребовали пересмотра итогов недавних президентских выборов, на которых победил Луис Инасиу Лула да Силва.

Сторонники экс-президента устроили погромы, сооружали баррикады в захваченных зданиях и нападали на полицейских, закидывая их камнями. Для подавления беспорядков властям пришлось задействовать военных.

Беспорядки в Бразилии сравнивают со штурмом Капитолия: 6 января 2021 года сторонники Трампа захватили часть Капитолия, где Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов. В Вашингтоне ввели комендантский час, на зачистку Капитолия отправили полицию, ФБР и национальную гвардию.