В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Times: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

Алиса Селезнёва

Посольство Великобритании в Швеции наняло для вечеринки в прошлом году двойников певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, потратив 7 000 фунтов. Об этом пишет газета Times.

Times: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, вечеринка проводилась в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II, ее посетило около 60 человек.

Актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». На фотографии с вечеринки, опубликованной изданием, видно, что артист заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике.

Информация о вечеринке с двойниками в британском посольстве в Швеции вызвала шквал критики в стране. А в лейбористской партии назвали мероприятие «абсурдной тратой денег налогоплательщиков» во время кризиса.

При этом Министерство иностранных дел заявило, что «ни один из актеров не появлялся в роли Джонсона во время празднования», подчеркивается в статье.

Прошлым летом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Изначально политик не хотел уходить с поста главы кабинета министров, но вынужден был принять такое решение после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Шестого сентября Джонсон ушел в отставку, после чего главой правительства стала Лиз Трасс. Она занимала этот пост 45 дней. В итоге ее преемником стал Риши Сунак.

В мире,Лиз Трасс,Риши Сунак,Елизавета II,Ганнибал Лектер,Дэвид Боуи,Борис Джонсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители