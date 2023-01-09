Times: посольство Британии в Швеции нанимало для вечеринки двойника Джонсона

Посольство Великобритании в Швеции наняло для вечеринки в прошлом году двойников певицы Бейби Спайс, рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона, потратив 7 000 фунтов. Об этом пишет газета Times.

По данным издания, вечеринка проводилась в честь 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II, ее посетило около 60 человек.

Актер, игравший Бориса Джонсона, изобразил его в образе Ганнибала Лектера из фильма «Молчание ягнят». На фотографии с вечеринки, опубликованной изданием, видно, что артист заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике.

Информация о вечеринке с двойниками в британском посольстве в Швеции вызвала шквал критики в стране. А в лейбористской партии назвали мероприятие «абсурдной тратой денег налогоплательщиков» во время кризиса.

При этом Министерство иностранных дел заявило, что «ни один из актеров не появлялся в роли Джонсона во время празднования», подчеркивается в статье.

Прошлым летом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о намерении уйти в отставку. Изначально политик не хотел уходить с поста главы кабинета министров, но вынужден был принять такое решение после того, как более 50 депутатов-тори покинули правительство.