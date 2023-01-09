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15 минут назад

Принц Гарри перечислил любимые наркотики

Lenta.ru

В телепередаче 60 minutes принц Гарри рассказал, как в молодости пробовал наркотики. Текст интервью приводится на сайте CBS News.

Принц Гарри перечислил любимые наркотики
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В мемуарах принца Гарри перечислены вещества, которые он принимал, в том числе кокаин, марихуана, аяуаска и галлюциногенные грибы. По его словам, таким образом он пытался справиться со скорбью после смерти матери. «Никогда бы не посоветовал делать это для развлечения», — добавил принц в интервью 60 minutes.

Газета The Sun опубликовала отрывок из книги, в котором Гарри описал неприятные галлюцинации после употребления грибов с текилой.

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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