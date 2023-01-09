Сторонники экс-президента Бразилии Болсонару ворвались в здание парламента

В Бразилиа (столица Бразилии) сторонники Болсонару, проигравшего в конце 2022 года выборы, захватили здания национального конгресса, верховного суда и президентский дворец, сообщают CNN Brasil и портал G1.

"Сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями", — сообщает портал G1.

По предварительным оценкам, в беспорядках участвовали около 5 тыс. человек. В зданиях, куда прорвались протестующие, произошли погромы – там жгли костры и ломали мебель.

В связи с беспорядками президент да Силва объявил до конца января в Бразилиа режим ЧС. На этот период федеральные власти возьмут на себя функции управления органами общественной безопасности. Также он пообещал наказать всех участников беспорядков. В активную фазу беспорядков Reuters со ссылкой на местных чиновников сообщал, что президент находился в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

1 января 2023 года Лула да Силва принял присягу и стал президентом Бразилии в третий раз. Он получил 50,9% голосов, его соперник Жаир Болсонару набрал 49,1%. Болсонару согласился передать власть Луле да Силве.

Ситуация под контролем

Председатель Сената Родриго Пачеко в связи с беспорядками написал в Twitter, что губернатор Федерального округа Ибанейс Роша концентрирует усилия всего полицейского ресурса для контроля ситуации. Госкомпания Agencia Brasil отмечала, что вертолет военной полиции сбрасывал на протестующих в столице шумов шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Газета O Globo со ссылкой на силовиков писала, что "организация беспорядков осуществлялась централизованно".

"Более 400 человек уже арестованы и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по наведению порядка", — написал Роша, отметив, что происходящее является террористическими актами, а их зачинщики будут наказаны.

Позднее батальон президентской охраны Нацгвардии и армейские подразделения прибыли к президентскому дворцу. Им удалось оттеснить протестующих от президентской резиденции, а также из здания верховного суда и конгресса, сообщила газета O Globo. Данных о погибших или пострадавших пока нет.

Вскоре президент да Силва заявил, что возвращается в столицу и готов посетить здания, в которых произошли погромы.

"Будьте уверены, что подобное не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей. Они заплатят", — сказал Лула да Силва порталу G1.

Также CNN Brasil сообщил, что местная полиция усилит охрану президентской резиденции после подавления беспорядков – в частности, будет увеличена численность охраны да Силвы, которые сопровождают его на различных маршрутах. Также планируется усилить его личную охрану. Там отметили, что эксперты начали искать взрывоопасные предметы в резиденции.

Позднее стало известно, что Ибанейса Рошу - губернатора столичного федерального округа - отстранили от должности в связи с беспорядками, несмотря на усилия по их подавлению. Такое решение принял глава Верховного суда страны Александр де Мораес. Отмечается, что Рошу отстранили на 90 дней за "злонамеренное бездействие".

Позиция Болсонару

Сам экс-президент Болсонару не поддержал беспорядки. По его словам, напавшие на правительственные здания в столице, нарушили закон.

"Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и проникновения в общественные здания, которые происходят сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила", — написал он в Twitter.

По его заверению, в течение своего президентского срока он придерживался конституции, уважал законы страны и защищал демократию, прозрачность и свободу. Также он отверг "необоснованные обвинения" в своей адрес от нынешнего главы исполнительной власти Бразилии.

Оценка со стороны

Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан на своей странице в Twitter заявил, что США осуждают события в Бразилии и что президент страны Джо Байден внимательно следит за ситуацией.

"США осуждают попытки подорвать демократию в Бразилии. Президент Байден внимательно следит за ситуацией, и мы непоколебимо поддерживаем демократические институты Бразилии", — написал Салливан.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также назвал неприемлемым использование насилия для нападения на демократические институты Бразилии и добавил, что Вашингтон присоединяется к призыву да Силвы прекратить беспорядки.

Позднее Байден назвал ситуацию в Бразилиа возмутительной.

Посольство США в Бразилии рекомендовало своим гражданам избегать места проведения антиправительственных выступлений.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель на фоне событий в Бразилиа написал в Twitter, что он "потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала агрессивными экстремистами". Он также выразил поддержку действующему президенту Бразилии и его правительству.

Также беспорядки осудил глава Евросовета Шарль Мишель. Он, как и Боррель, поддержал да Силву.

Посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил ТАСС, что сотрудникам диппредставительства и россиянам рекомендовано не выходить в город и избегать скоплений людей. Он добавил, что столица сейчас "мертвая" и пустая, в городе сохраняется сложная обстановка. Он также сообщил, что в дипмиссию не поступала информация о пострадавших граждан РФ, а также запросы о помощи от них.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что за беспорядками в Бразилии стоят олигархи.

"Достойная порицания и антидемократическая попытка государственного переворота консерваторов в Бразилии, поощряемая верхушкой олигархической власти, их представителями и фанатиками", — написал президент в своем Twitter.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро написал в Twitter, что протесты в Бразилиа – попытка госпереворота. Также он выразил солидарность с новым президентом Бразилии да Силвой и выступил в его поддержку.

Политолог из экспертно-аналитического центра "Фонд Жетулиу Варгаса" (FGV) Леонарду Пас Невес в разговоре с ТАСС сравнил беспорядки в Бразилии с попыткой захвата Капитолия в Вашингтоне сторонниками экс-президента Дональда Трампа в январе 2021 года. Он полагает, что у событий в США и Бразилии могут быть одни и те же вдохновители.

Объяснение с места событий

Местный житель рассказал "Газете.Ru", что к беспорядкам причастно крайне правое крыло сторонников Болсонару, среди которых есть военные. Житель столицы сравнил их с сектантами, которые "верят в параллельную реальность".

"Эти группы состоят из религиозных фанатиков, сторонников огнестрельного оружия и других крайне правых групп. Они разбили лагерь перед казармами национальной гвардии, призывая к военному перевороту. Многие сотрудники полиции бездействовали и "позволяли" вторжениям происходить", - рассказал он.

Собеседник "Газеты.Ru" также отметил, что Болсонару "бежал в Майами (США) несколько дней назад и боится ареста, поскольку совершил много преступлений, направленных, в том числе, против демократии. Он не смирился с проигрышем на выборах".