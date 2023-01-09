Генсек ОБСЕ высказалась об исключении России из состава организации

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид оценила целесообразность исключения России из состава организации. В беседе с немецкой газетой Welt она заявила, что не поддерживает данную инициативу.
С таким предложением выступил ранее Киев.
«Я считаю, что с сегодняшней точки зрения имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ», — подчеркнула Шмид.
Как указала дипломат, участие России не предполагает обмена «дипломатическими любезностями». Она выразила уверенность в том, что в дальнейшем сторонам потребуются переговорные каналы. Генсек назвала ОБСЕ единственной организацией по безопасности, в которой «все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом».
О том, что ОБСЕ прекратит существовать в случае дальнейшего нахождении России в составе организации, заявлял летом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Российские власти ранее негативно высказывались об Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал на то, что западные страны сделали из нее арену пропагандистских баталий.