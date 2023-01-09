Два грузинских вора в законе умерли от болезней

Два грузинских вора в законе Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая умерли от болезней. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

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Гиоргадзе умер в Турции на 62 году жизни. Он был крестником тбилисского патриарха воровского мира Арсена.

Тенгиз Лакербая, известный в преступной среде как Тенгуляш, скончался 8 января в республиканской больнице Сухуми от воспаления легких. Ему был 41 год. Он был коронован 10 лет назад кланом вора в законе Мераба Джангвеладзе.