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27 минут назад

Два грузинских вора в законе умерли от болезней

Lenta.ruиещё 1

Два грузинских вора в законе Гия Гиоргадзе и Тенгиз Лакербая умерли от болезней. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Два грузинских вора в законе умерли от болезней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гиоргадзе умер в Турции на 62 году жизни. Он был крестником тбилисского патриарха воровского мира Арсена.

Тенгиз Лакербая, известный в преступной среде как Тенгуляш, скончался 8 января в республиканской больнице Сухуми от воспаления легких. Ему был 41 год. Он был коронован 10 лет назад кланом вора в законе Мераба Джангвеладзе.

Следствие считало Лакербая главным подозреваемым по делу о двойном убийстве гудаутских воров Астамура Шамбы (Астик) и Алхаса Авидзбы (Хасик). 22 ноября 2019 года группа неизвестных в масках подъехала на машине к ресторану «Сан-Ремо» на проспекте Леона и открыла огонь из автоматов по посетителям заведения. Погибли Астик и Хасик, ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Она скончалась в больнице.

В мире,Происшествия,Мераб Джангвеладзе,
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