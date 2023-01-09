Что случилось в Бразилии 8 января 2023 года

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января провели демонстрацию в столице против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. В результате беспорядков были задержаны более 400 человек. О том, что случилось в стране пишет РБК.

8 января сторонники Болсонару провели демонстрацию с требованием пересмотра итогов голосования на президентских выборах в 2022 году, где бывший президент уступил 1,6% голосов. Протестующие захватили ключевые объекты в столице и начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию президента — дворец Планалту.

Бразильская полиция освободила правительственные здания. В результате беспорядков были задержаны более 400 человек. На момент начала беспорядков да Силва находился в рабочей поездке, однако вернулся в столицу и объявил режим ЧС. Он заявил, что все причастные к беспорядкам будут установлены и наказаны.

Напомним, выборы главы государства в Бразилии состоялись в октябре 2022 года. Лула да Силва выиграл с результатом 50,8% голосов против 49,2% у Болсонару. При этом экс-президент заявлял о фальсификациях, но в итоге согласился с результатами.

За схожесть взглядов с бывшим президентом США Болсонару называли «латиноамериканским Трампом». Болсонару возглавил страну в 2019 году. Он известен крайне правыми взглядами, поддерживает военную диктатуру, выступлениями против феминизма и ЛГБТ, ковид-диссидентством.