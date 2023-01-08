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55 минут назад

Президента Бразилии эвакуировали из столицы из-за беспорядков

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Президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву эвакуировали из столицы страны Бразилиа из-за вспыхнувших беспорядков, которые учинили сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару. Об этом пишет Folha de São Paulo.

Президента Бразилии эвакуировали из столицы из-за беспорядков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Лула да Силва находится в Сан-Паулу. По информации телеканала Globo, президент с первой леди и тремя министрами находится в Араракуара (штат Сан-Паулу), чтобы оценить ущерб, нанесенный дождями, продолжающимися с конца декабря.

Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание Национального конгресса

В воскресенье, 8 января, сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару вступили в столкновения с полицией и захватили здание конгресса в столице страны. Протестующие требуют отставки правительства Лулы да Силвы. Победивший на прошедших в октябре выборах президент принял присягу и вступил в должность 1 января.

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