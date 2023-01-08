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22 минуты назад

Генсек НАТО ожидает скорейшего принятия Швеции в альянс

ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу SVT во время конференции "Народ и оборона" в Селене.

Генсек НАТО ожидает скорейшего принятия Швеции в альянс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом [Турции Тайипом Эрдоганом] и турецким руководством", - пояснил он.

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По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия уже выполнили соглашение, которое страны заключили с Турцией на саммите НАТО в Мадриде в июле 2022 года. Генсек надеется и верит, что Турция вскоре ратифицирует заявку Швеции.

"Как можно скорее, но я не знаю, когда это сделает Национальное собрание Турции", - сказал он.

Столтенберг считает, что, несмотря на затянувшиеся переговоры с Турцией, Швеция сейчас "является более безопасной страной", чем до подачи заявки на членство в альянсе. По его словам, НАТО увеличило свое присутствие в регионе, Швеция "все больше интегрируется в гражданское и военное сотрудничество оборонительного альянса". То, что Швеции в случае угрозы не поможет НАТО, немыслимо, подчеркивает Столтенберг.

"Швеция получила двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран НАТО в рамках процесса вступления", - продолжил генсек.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. Перед началом саммита НАТО в Мадриде 28 июня прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.

В мире,Магдалена Андерссон,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,НАТО,
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