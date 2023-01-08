В Швеции заявили, что Турция предъявляет невыполнимые требования

Турция предъявляет Швеции условия для ратификации заявки в НАТО , которые невозможно выполнить. Об этом заявил в своем выступлении на конференции "Народ и оборона" в воскресенье премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

"Они хотят того, что мы не можем и не хотим им дать. Теперь решение за Турцией", - сказал он.

Швеция и Финляндия 18 мая подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.