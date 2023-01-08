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38 минут назад

Финляндия отказалась вступать в НАТО раньше Швеции

Lenta.ruиещё 4

Финляндия отказалась вступать в НАТО раньше Швеции и будет ждать, когда стране одобрят заявку на присоединение к альянсу. Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает ТАСС.

«Финляндия не стремится как можно скорее вступить в НАТО, так что можно подождать, пока Швеция получит соответствующий сигнал», — сказал глава МИД.

По словам Хаависто, Стокгольм и Хельсинки завершат процесс присоединения к Североатлантическому альянсу вместе.

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Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, каким образом в стране проходит ратификация заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Он подчеркнул, что Швеция и Финляндия находятся под «давлением времени» на фоне вступления в НАТО. Однако у Анкары этого беспокойства нет. Министр подчеркнул, что предстоит осуществить множество шагов.

В последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав альянса. Его генсек Йенс Столтенберг считает, что процесс завершится к 2023 году, однако пока Венгрия и Турция не одобрили заявку на присоединение стран к блоку.

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