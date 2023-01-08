Бывшие главы Госдепартамента и Пентагона — Кондолиза Райс и Роберт Гейтс — написали совместную колонку для газеты The Washington Post. В ней они утверждают, что Россия не оставит присоединенные регионы и не допустит поражения в спецоперации на Украине и, поэтому, США и союзникам по НАТО надо усилить помощь Киеву. Поскольку, пока есть украинцы, готовые «нести бремя войны» вместо американцев, им надо помогать, считают бывшие высокопоставленные чиновники США.

Президент Владимир Путин не допустит поражения на Украине, а четыре присоединенных региона - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области - останутся в составе России. Такое мнение выразили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной колонке для The Washington Post.

"Для Путина поражение - не вариант. Он не может уступить Украине четыре восточные области, объявленные им частью России . Если он не сможет добиться военного успеха в этом году, он должен сохранить контроль над позициями на востоке и юге Украины, которые в будущем станут плацдармами для возобновления наступления", - пишут Райс и Гейтс.

По их мнению, новые регионы российские власти будут использовать для установления контроля над всем остальным украинским побережьем Черного моря и дальнейшего продвижения на Запад. Райс и Гейтс (они занимали свои должности в 2005-2009 и 2006-2011 годах соответственно) отмечают, что "неоднократно имели дело" с Путиным, поэтому уверены в его приверженности взять под контроль всю территорию Украины или, если это не удастся, лишить ее государственной жизнеспособности.

"Он считает, что его историческая миссия — восстановить Российскую империю, и, как много лет назад заметил [советник по нацбезопасности 39-го президента США Джимми Картера] Збигнев Бжезинский, не может быть Российской империи без Украины", - утверждают Райс и Гейтс.

Бывшие сотрудники американского правительства считают, что российский президент уверен: время на его стороне, а поддержка Киева со стороны США и Европы в какой-то момент "расколется".

При этом Райс и Гейтс отметили, что вооруженный конфликт на Украине негативно отразится на населении России. Экс-госсекретарь и бывший министр обороны в то же время констатируют: экономика Украины находится в упадке, ее инфраструктура частично разрушена, немалая часть населения покинула страну, а значительная доля сельскохозяйственных и промышленных мощностей контролируются Москвой. Поэтому сейчас и экономика, и военный потенциал Киева целиком зависит от помощи со стороны западных стран.

"При отсутствии успешных военных действий против российских войск давление Запада на Украину с целью переговоров о прекращении огня будет усиливаться. В нынешних обстоятельствах любое мирное соглашение даст российской стороне сильную позицию для возобновления вторжения, когда они будут готовы. Это неприемлемо", - говорится в публикации.

Чтобы избежать мирных переговоров на российских условиях, Райс и Гейтс предлагают нынешним американским властям срочно нарастить военную помощь Киеву - прежде всего, речь идет о высокомобильной бронетехнике. Недавнее решение о поставках на Украину БМП M2 Bradley авторы колонки считают запоздалым.

"Поскольку существуют серьезные логистические проблемы, связанные с отправкой американских танков Abrams, Германия и другие союзники должны удовлетворить эту потребность. Члены НАТО также должны предоставить украинцам ракеты большей дальности, современные беспилотники, значительные запасы боеприпасов (включая артиллерийские снаряды), дополнительные средства разведки и наблюдения и другое оборудование. Эти поставки необходимы в течение недель, а не месяцев", - пишут Райс и Гейтс.

Бывшие министры также обратились к противникам оказания масштабной военной и финансовой помощи Украине. По мнению Райс и Гейтс, именно военная спецоперация стала причиной экономического спада и инфляции в США. И пока украинцы готовы воевать за благополучие американцев - их надо в этом поддерживать.

"У нас есть решительный партнер на Украине, который готов нести бремя войны, чтобы нам не пришлось делать это самим в будущем", - резюмируют Райс и Гейтс.

После выхода колонки в The Washington Post на нее отреагировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он назвал банальными заявления Райс о зависимости Киева от Вашингтона.