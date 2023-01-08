Вучич рассказал о «тщательно составленном письме» от НАТО

Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос сербских властей на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию, рассказал глава Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».
Президент отметил, что руководство KFOR направило ему в ответ «тщательно составленное письмо».
В НАТО подчеркнули, что потребности для возвращения сербской армии в Косово и Метохию в настоящее время не наблюдается. При этом в KFOR сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН.
Вучич заметил, что «это был ожидаемый и предсказанный им ответ».
Напомним, что запрос был направлен в миссию альянса 16 декабря 2022 года. Белград просил разрешения ввести на соответствующие территории ограниченное число сербских военных и полицейских.