Вучич рассказал о «тщательно составленном письме» от НАТО

Командование контингента НАТО в Косово (KFOR) отклонило запрос сербских властей на введение контингента полиции и армии в Косово и Метохию, рассказал глава Сербии Александр Вучич. Об этом пишет РИА «Новости».

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Президент отметил, что руководство KFOR направило ему в ответ «тщательно составленное письмо».

В НАТО подчеркнули, что потребности для возвращения сербской армии в Косово и Метохию в настоящее время не наблюдается. При этом в KFOR сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН.

Вучич заметил, что «это был ожидаемый и предсказанный им ответ».