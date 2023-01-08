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3 минуты назад

Актриса раскрыла источники финансовой поддержки Зеленского

Елена Прошина

Украинский лидер Владимир Зеленский использует своего «папика», которым является спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Кевин Маккарт, а также финансовую поддержку западных стран для обогащения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление актрисы Минди Робинсон.

Актриса раскрыла источники финансовой поддержки Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«Я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?», - задалась вопросом она.

На это сообщение Зеленский никак не отреагировал. Ранее он поздравил в Twitter Маккарти с избранием на пост спикера, выразив надежду, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Ранее Маккарти не назвал помощь Украине одним из приоритетов своей работы. Главными направлениями деятельности нового состава палаты республиканец указал обеспечение сильной экономики, безопасности и свободы внутри США, а также подотчетность правительства.

По словам спикера, необходимо снизить стоимость продуктов питания, бензина, автомобилей, жилья и электроэнергии, создать хорошо оплачиваемые рабочие места и прекратить рост государственного долга.

В мире,Минди Робинсон,Владимир Зеленский,
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