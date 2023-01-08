Актриса раскрыла источники финансовой поддержки Зеленского

«Я уверена, ты рад, что твоему папику удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?», - задалась вопросом она.