Американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвали единственный угрожающий стране конфликт в эфире телеканала Fox News . По их мнению, это ситуация на границе с Мексикой .

По его словам, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана , известного как Коротышка.

Мнение Карлсона поддержал Макгрегор. Он подчеркнул, что США подпитывают конфликт на Украине вместо того, чтобы решать вопрос с Мексикой, так как не видят в этом финансовой выгоды. Полковник также напомнил, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы».