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36 минут назад

В США назвали единственный угрожающий стране конфликт

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Американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвали единственный угрожающий стране конфликт в эфире телеканала Fox News. По их мнению, это ситуация на границе с Мексикой.

В США назвали единственный угрожающий стране конфликт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», — констатировал Карлсон.

По его словам, мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста Овидио Гусмана, сына наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.

Мнение Карлсона поддержал Макгрегор. Он подчеркнул, что США подпитывают конфликт на Украине вместо того, чтобы решать вопрос с Мексикой, так как не видят в этом финансовой выгоды. Полковник также напомнил, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы».

«Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», — заключил он.

В мире,Дуглас Макгрегор,Хоакин Гусман,Синалоа,Пентагон,
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