В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
25 минут назад

Орбан объяснил причину начала новой «холодной войны»

Елена Прошина

Западные страны начали новую «холодную войну» из-за кризиса западноцентрического порядка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Орбан объяснил причину начала новой «холодной войны»
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАССПресс-служба президента РФ/ТАСС

По его словам, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники. Это происходит отчасти из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким странам, как Китай.

Среди событий, приводящих к кризису неолиберального порядка, глава венгерского правительства назвал миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах главы государства в США и эпидемию COVID-19.

«Точку над «і» поставила начало украинско-российской войны в 2022 году, которая дала понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики», – отметил Орбан.

Он считает, что Будапешт должен стоять в стороне от «холодной войны», при этом поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.

В мире,Виктор Орбан,Дональд Трамп,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители