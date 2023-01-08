Орбан объяснил причину начала новой «холодной войны»

Западные страны начали новую «холодную войну» из-за кризиса западноцентрического порядка, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По его словам, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое, и, как результат, у Соединенных Штатов появляются новые соперники. Это происходит отчасти из-за того, что либеральная модель позволила укрепиться таким странам, как Китай.
Среди событий, приводящих к кризису неолиберального порядка, глава венгерского правительства назвал миграционный кризис, Brexit, победу Дональда Трампа на выборах главы государства в США и эпидемию COVID-19.
«Точку над «і» поставила начало украинско-российской войны в 2022 году, которая дала понять, что нынешний западноцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики», – отметил Орбан.
Он считает, что Будапешт должен стоять в стороне от «холодной войны», при этом поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального лидера.