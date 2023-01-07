Венгрия выступила с заявлением

Cоветник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил о намерении страны стать региональной державой в Центральной Европе. Об этом он написал в статье для издания Mandiner.

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По словам Орбана, в ближайшие десять лет Венгрия должна «выйти из круга среднеразвитых стран и догнать развитые государства», а в Центральной Европе и вовсе «достичь статуса региональной средней державы». Он отметил, что страна не заинтересована в установлении блоков как во времена холодной войны, а стремится укреплять экономические и политические связи с соседями и стать своеобразным посредником между Востоком и Западом.

Советник премьера отметил, что венгерская экономика может сочетать «удачные элементы предыдущих моделей»: усиление госучастия в развитии, создание налоговой системы для поощрения инвестиций и бизнеса, рост реальной заработной платы и решающую роль секторов с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, Будапешт поощряет укрепление отечественных компаний, а не открытие в стране иностранных штаб-квартир.