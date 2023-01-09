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19 минут назад

УПЦ могут лишить доступа во все храмы Киево-Печерской лавры

ТАССиещё 1

Украинские власти примут меры, чтобы полностью лишить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) доступа в храмы Киево-Печерской лавры. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев, сообщает в понедельник издание "Страна".

УПЦ могут лишить доступа во все храмы Киево-Печерской лавры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Потураева, Нижнюю лавру, которая находится у УПЦ в бессрочной аренде,"ожидает сегодняшняя судьба Успенского собора", где 7 января уже провели богослужение раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ). По информации издания, Потураев заявил, что Госслужба этнополитики и свободы совести "будет работать в соответствующем направлении".

Киево-Печерская лавра - один из первых монастырей Руси и древнейший монастырь на территории современной Украины. Нижняя лавра, на территории которой расположен Киево-Печерский монастырь и резиденция Украинской православной церкви, по решению, принятому в 2013 году, находится в бессрочном пользовании УПЦ. Верхняя лавра, где расположен главный храм - Успенский собор, а также Трапезная церковь, - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника. До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с УПЦ договоры пользования и по решению Министерства культуры Украины заключило соглашение с ПЦУ о проведении 7 января в Успенском соборе рождественского богослужения.

Глава ПЦУ Епифаний еще в 2020 году, вскоре после образования этой структуры, заявлял, что будет добиваться передачи лавры в полное свое распоряжение. В канун Рождества он вновь высказал уверенность, что не только Успенский собор и Трапезная церковь, но и вся Киево-Печерская лавра со временем перейдет к ПЦУ.

В мире,Садоводство,Никита Потураев,Верховная Рада,
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