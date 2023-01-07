Китайский датчик слежения обнаружили в правительственной машине Британии

Китайский датчик слежения обнаружили в одном из автомобилей, используемом членами британского правительства и высокопоставленными дипломатами страны. Об этом сообщает газета i.

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По данным издания, решение проверить все автомобили, принадлежащие высокопоставленным лицам в Великобритании, сотрудники разведки страны приняли из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа. В результате в одной из машин они обнаружили SIM-карту, передающую информацию о своих координатах. Британские эксперты считают, что за ее внедрением стоит китайская разведка. Кроме того они предполагают, что информацию о передвижении британских министров могла получать не только КНР, но и Россия.

На фоне этого экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит призвал власти страны признать Китай «угрозой» для государства.