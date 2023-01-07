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31 минуту назад

Китайский датчик слежения обнаружили в правительственной машине Британии

Елена Прошина

Китайский датчик слежения обнаружили в одном из автомобилей, используемом членами британского правительства и высокопоставленными дипломатами страны. Об этом сообщает газета i.

Китайский датчик слежения обнаружили в правительственной машине Британии
Фото: РамблерРамблер

По данным издания, решение проверить все автомобили, принадлежащие высокопоставленным лицам в Великобритании, сотрудники разведки страны приняли из-за растущих опасений Лондона по поводу шпионажа. В результате в одной из машин они обнаружили SIM-карту, передающую информацию о своих координатах. Британские эксперты считают, что за ее внедрением стоит китайская разведка. Кроме того они предполагают, что информацию о передвижении британских министров могла получать не только КНР, но и Россия.

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На фоне этого экс-глава правящей Консервативной партии Великобритании Иэн Дункан Смит призвал власти страны признать Китай «угрозой» для государства.

При этом в i обратили внимание, что подобного рода SIM-карты устанавливаются в различные компоненты многих современных автомобилей, чтобы передавать производителю информацию о работе машин и не несут в себе цели шпионажа. Более того чаще всего их поставляют именно из Китая и не вскрывают перед установкой в автомобили на заводах. В частности, соответствующие соглашения с китайской компанией Unicom заключили такие производители машин как BMW, Jaguar Land Rover, Volkswagen и Volvo.

В мире,Консервативная партия,
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