Столтенберг увидел угрозу в союзе Москвы и Пекина

Генсек Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что усиливающееся взаимодействие между Россией и Китаем угрожает установленному Западом миропорядку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Москву и Пекин объединяет то, что они желают «другого миропорядка», не разделяют западные ценности, стремятся отстаивать интересы, которые нарушают веру Запада в свободу и демократию.

По его мнению, на фоне сложившейся ситуации государства альянса должны держаться вместе.

Главным свидетельством сближения двух держав является отказ КНР осуждать спецоперацию России на Украине, пояснил Столтенберг.

«Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуация на НАТО и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов», - уточнил генсек альянса.