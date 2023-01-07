В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
46 минут назад

Столтенберг увидел угрозу в союзе Москвы и Пекина

Илья Родин

Генсек Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что усиливающееся взаимодействие между Россией и Китаем угрожает установленному Западом миропорядку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Столтенберг увидел угрозу в союзе Москвы и Пекина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Столтенберг подчеркнул, что Москву и Пекин объединяет то, что они желают «другого миропорядка», не разделяют западные ценности, стремятся отстаивать интересы, которые нарушают веру Запада в свободу и демократию.

В США предложили выгнать Турцию из НАТО

По его мнению, на фоне сложившейся ситуации государства альянса должны держаться вместе.

Главным свидетельством сближения двух держав является отказ КНР осуждать спецоперацию России на Украине, пояснил Столтенберг.

«Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуация на НАТО и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов», - уточнил генсек альянса.

Напомним, что в преддверии Нового года президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели переговоры. Стороны подтвердили готовность укреплять стратегическое сотрудничество.

В мире,Цзиньпин Си,Владимир Путин,НАТО,
47
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители