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46 минут назад

Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы с 5 января

Газета.Ruиещё 1

Посольство Венесуэлы в США объявило о полном прекращении своей работы с 5 января в связи с ликвидацией "временного правительства" Хуана Гуаидо. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство Венесуэлы в США заявило о полном прекращении работы
Фото: Ivan Alvarado/ReutersIvan Alvarado/Reuters

"Информируем венесуэльское сообщество в США и общественность в целом о том, что посольство Венесуэлы в США и все его должностные лица официально прекратили свою деятельность в четверг, 5 января 2023 года", — говорится в заявлении посольства.

В дипмиссии отметили, что решение об этом было принято большинством депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы, избранных в 2015 году.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об "абсолютной" готовности восстановить отношения с Соединенными Штатами. Официально отношения Венесуэлы с Соединенными Штатами были разорваны в 2019 году, когда США признали главу парламента Хуана Гуайдо президентом после выборов в 2018 году. С 2018 года в Венесуэле продолжается политический кризис, связанный с избранием Николаса Мадуро президентом страны — тогда парламент объявил спикера Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства. Гуайдо признали в США, ЕС и некоторых странах Латинской Америки.

В мире,Хуан Гуаидо,Хуан Гуайдо,Николас Мадуро,ЕС,
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