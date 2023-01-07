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17 минут назад

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Минобороны Украины призналось в выполнении миссии НАТО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита.

Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».

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Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.

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