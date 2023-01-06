США переименовали Турцию

Госдеп США согласился изменить написание название Турции с Turkey на Turkiye в официальных документах в ответ на соответствующую просьбу Анкары. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей американского ведомства.

В Госдепе США отметили, что в новых официальных документах уже начали указывать Turkiye вместо Turkey, но произношение не изменится.

«Посольство Турции обратилось к правительству США с просьбой использовать название Turkiye в сообщениях. Мы начнем соответственно указывать Turkiye в большинстве официальных, дипломатических и двусторонних контекстов, в том числе в публичных заявлениях», — приводятся в материале слова представителей ведомства.

В AP отметили, что данный шаг предприняли в преддверии визита в Вашингтон главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который должен состояться в конце января. Ожидается, что на повестке будут позиция Анкары по поводу российско-украинского конфликта и принятие Финляндии и Швеции в НАТО.