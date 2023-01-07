Эрдоган призвал Грецию отказаться от антитурецких планов

Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в Эгейском море. С таким призывом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет агентство «Анадолу».

Он прокомментировал сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет «Тайфун». По словам турецкого лидера, у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами.

«Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции», — подчеркнул он.

При этом Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что в ходе последних испытаний, ракеты данной модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины в том случае, если они «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов.